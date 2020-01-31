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فيتنام: حظر مؤقت على تأشيرات الدخول لسائحي الصين بسبب "فيروس كورونا"

09:46 ص الجمعة 31 يناير 2020
فيتنام: حظر مؤقت على تأشيرات الدخول لسائحي الصين بسبب "فيروس كورونا"

فيتنام

هانوي- (د ب أ):

أعلنت السلطات الفيتنامية فرض حظر مؤقت على منح تأشيرات دخول البلاد للسائحين الصينيين، وذلك في أعقاب تأكيد إصابة ثلاثة فيتناميين بفيروس كورونا الجديد في الصين, بحسب بيان حكومي.

وأوضح البيان، اليوم الجمعة، أن وزارة الأمن العام الفيتنامية أصدرت تعليمات لمسؤولي الهجرة والجوازات بعدم إصدار أي تأشيرات لسائحين من الصين في خضم المخاوف المتنامية من الفيروس القاتل.

كما صدرت توصيات للمواطنين الفيتناميين بتجنب السفر عبر الحدود بين البلدين، وطالبت السلطات الفيتنامية من شركات السفر في البلاد تعليق رحلاتها من وإلى المناطق التي انتشر فيها الفيروس في الصين.

وجرى أمس الخميس تأكيد إصابة ثلاثة مواطنين فيتناميين بالسلالة الجديدة من كورونا، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى خمس. وأظهرت الفحوصات الأسبوع الماضي إصابة مواطنين صينيين اثنين في مدينة هو تشي منه الفيتنامية بالفيروس.

فيتنام فيروس كورونا الصين سائحي الصين

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