إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة في استمرار للتوتر منذ عدة أيام

غزة- (د ب أ):

شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات، اليوم الجمعة، على قطاع غزة بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت فجر اليوم مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة دون أن تبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات طالت سلسلة أهداف لحركة حماس في جنوب القطاع، ومنها منشأة تحت أرضية لإنتاج وسائل قتالية.

وذكر الجيش أن الغارات جاءت ردا على إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنتين منها.

وأضاف أنه أطلقت كذلك من غزة أمس العشرات من البالونات الحارقة حيث انفجر عدد منها في مناطق مأهولة دون وقوع إصابات.

ويستمر التصعيد في غزة منذ عدة أيام على خلفية استئناف فصائل مسلحة إطلاق بالونات حارقة وقذائف صاروخية على إسرائيل التي ترد بغارات جوية.

يأتي ذلك في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.