الجيش اليمني يقتل 16 حوثيًا ويأسر 7 آخرين شرق صنعاء

صنعاء - أ ش أ:

أعلن الجيش اليمني أنه قتل 16 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة صلب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته قناة "العربية"، اليوم (الجمعة) إن الجيش اليمني استدرج مجموعة من عناصر الميليشيات إلى كمين محكم في جبهة صلب؛ ما أسفر عن مقتل 16 عنصرًا من الميليشيات الحوثية بينهم قائد المجاميع المدعو أبو الزهراء، فيما تم أسر 7 آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة الملاجم جنوب صلب، وتمكنت من تدمير طقمين ومقتل جميع من كانوا على متنهما.

وفي محافظة الجوف، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة عدد من المواقع في جبهة العقبة كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية جنوب مديرية خب والشعف، كما تمكنت من دحر الميليشيات وقتل عدد من عناصرها وإصابة آخرين في جبهة الساقية بمديرية المصلوب بالمحافظة نفسها. ​