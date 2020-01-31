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أستراليا ترفع حالة الطوارئ في العاصمة كانبيرا والمناطق المحيطة بها بسبب حرائق الغابات

08:31 ص الجمعة 31 يناير 2020
أستراليا ترفع حالة الطوارئ في العاصمة كانبيرا والمناطق المحيطة بها بسبب حرائق الغابات

حرائق الغابات

كانبرا - أ ش أ:

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، رفع حالة الطوارئ في العاصمة كانبيرا والمناطق المحيطة بها، تحسبا لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية.

وقال رئيس حكومة مقاطعة العاصمة، أندرو بار، في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، "إن قرار إعلان أول حالة طوارئ منذ حرائق الغابات الفتاكة في عام 2003، يشير إلى خطر محتمل خلال اليومين المقبلين".

وأضاف أن حريقا يخرج عن السيطرة بجنوب المقاطعة على أعتاب كانبيرا قد اتسعت رقعته إلى 185 كيلومترًا مربعًا. وستمتد حالة الطوارئ، المعلنة اليوم ولمدة 72 ساعة، لتعطي السلطات صلاحيات أكبر لإصدار أوامر إجلاء وإغلاق طرق والسيطرة على ممتلكات خاصة.

ومن المتوقع أيضًا أن تجتاح موجات حارة ولايتي فيكتوريا ونيوساوث ويلز يومي السبت والأحد، حيث لا تزال النيران مستعرة في 80 موقعًا تقريبًا.

وتكافح أستراليا حرائق غابات عبر سواحلها الشرقية منذ أشهر، أودت بحياة 33 شخصًا، وأدت أيضًا إلى نفوق ما يقدر بنحو مليار حيوان منذ سبتمبر.​

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