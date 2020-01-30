رئيس البرلمان الكويتي: نجاح أي تسوية يكون بتحقيق مطالب الفلسطينيين المشروعة

الكويت - (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن ما يسمى بـ "صفقة القرن" والتسويق لسلام مفترض في الشرق الأوسط، لن ينجح طالما كانت التسوية غير متكافئة ولا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف الغانم - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن أى جهد دولي أو اقليمي باتجاه السلام هو جهد مقدر من الناحية المبدئية ، الا أن هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وعادلا ومنصفا.

وتابع " إن حجر الزاوية في أي حديث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند أولا وآخرا الى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة وانهاء الاحتلال، وعدا ذلك، سيكون الحديث أقرب إلى العبث وإضاعة الوقت".

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي على أنه لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة، وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني في السيادة والحدود والقدس والمياه واللاجئين، وإزالة كافة المستوطنات التي بنيت منذ عام 1967.