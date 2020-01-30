الإمارات تدعو مواطنيها إلى تأجيل رحلاتهم للصين بسبب "كورونا"

دبي - (د ب أ)

دعت الإمارات رعاياها إلى تأجيل جميع رحلاتهم إلى الصين، كإجراء وقائي، منعا للإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ونشرت سفارة الإمارات ببكين تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس، دعت فيها "جميع المواطنين لتأجيل جميع رحلاتهم إلى الصين، لتجنب الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي (كورونا) الذي يمكن الإصابة به بالعدوى عن طريق الإنسان أو الحيوان".

ودعت السفارة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، ومنها تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وأخذ قسط كاف من الراحة وتناول كمية كبيرة من السوائل.