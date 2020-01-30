روسيا تعرب عن قلقها من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

موسكو - (أ ش أ)

أعرب مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزا عن قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، داعيا الجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع الليبي.

وقال نيبينزيا - خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "نعرب عن قلقنا إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة ونؤكد ضرورة وقف الجهات الخارجية الفاعلة عن تغذية الصراع".

وأضاف: "أن الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا يزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد وفي منطقة الساحل".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم أمس الأربعاء تركيا بالإخلال بالتعهدات، التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذي عُقد 19 يناير الجاري، لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.