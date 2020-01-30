"الطاقة الذرية" الإيرانية: العقوبات الأمريكية تعبر عن يأس واشنطن

وكالات:

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن العقوبات الأمريكية على رئيس منظمة الطاقة تعبر عن يأس الإدارة الأمريكية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن برنامج إيران النووي المدني سيستمر بقوته الكاملة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في منتصف عام 2018.

يشار إلى أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعد منذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة جوية بطائرات مسيرة في العراق في الثالث من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران بعد مرور خمسة أيام بقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق دون سقوط خسائر بشرية ولكن حدثت اضرار مادية.