المتحدث باسم وزارة الخارجية: مفاوضات واشنطن حول سد النهضة لا زالت مستمرة

القاهرة - (أ ش أ)

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن المفاوضات حول سد النهضة لا زالت متواصلة بواشنطن بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي.

وكتب المتحدث - في تدوينة على موقع التواصل "تويتر" اليوم - "مفاوضات واشنطن حول ⁧‫سد النهضة⁩ لا زالت مستمرة .. وزيرا الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".