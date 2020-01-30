أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

المتحدث باسم وزارة الخارجية: مفاوضات واشنطن حول سد النهضة لا زالت مستمرة

07:18 م الخميس 30 يناير 2020
المتحدث باسم وزارة الخارجية: مفاوضات واشنطن حول سد النهضة لا زالت مستمرة

المستشار أحمد حافظ

القاهرة - (أ ش أ)

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن المفاوضات حول سد النهضة لا زالت متواصلة بواشنطن بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي.

وكتب المتحدث - في تدوينة على موقع التواصل "تويتر" اليوم - "مفاوضات واشنطن حول ⁧‫سد النهضة⁩ لا زالت مستمرة .. وزيرا الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

هذا المحتوى من

Asha
أحمد حافظ سد النهضة تويتر سامح شكري

الخبر التالى:

"الصحة العالمية" تناقش إعلان حالة طوارئ مع استمرار انتشار فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان