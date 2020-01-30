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إسبر: أمريكا لن تسحب قواتها بالكامل من أفريقيا

07:15 م الخميس 30 يناير 2020
إسبر: أمريكا لن تسحب قواتها بالكامل من أفريقيا

مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي

وكالات:

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تسحب كامل قواتها من إفريقيا لدى مراجعة الوزير لموقف قوات بلاده في أنحاء العالم، بهدف توفير مزيد من الموارد لمواجهة التحديات التي يشكلها الجيش الصيني.

وقال إسبر، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الخميس "لن نسحب القوات بالكامل من إفريقيا... أعلم أن هذا يشكل مصدر قلق للكثيرين.. لكن أقول مجددا إننا لم نتخذ قرارات بعد".

وكانت انتشرت تصريحات غير رسمية عن نية البنتاجون في تقليص عملياته في إفريقيا. وحذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، يوم أمس الاثنين، من أن الخفض المتوقع في عمليات البنتاغون في إفريقيا، سيعرقل الجهود ضد المجموعات الجهادية، وخصوصا في منطقة الساحل.

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر افريقيا

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