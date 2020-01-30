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موسكو: التسوية العادلة بالشرق الأوسط يجب أن تكون للفلسطينين والإسرائيليين

06:39 م الخميس 30 يناير 2020
موسكو: التسوية العادلة بالشرق الأوسط يجب أن تكون للفلسطينين والإسرائيليين

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ)

اعتبرت الخارجية الروسية ، أن الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس في مؤتمر صحفي، تعليقا على خطة السلام الأمريكية،أوردته قناة "روسيا اليوم" - "قبل كل شيء أود أن أقول إن الكلمة الفصل في مسائل التسوية العادلة والدائمة يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين أنفسهم، لأن ذلك يتعلق بمستقبلهم".

وأعربت عن استعداد موسكو "لمواصلة العمل البناء في إطار الجهود الجماعية الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي"، إضافة إلى استعدادها "للتنسيق الوثيق مع الشركاء الفلسطينيين والإسرائيليين، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرباعية الدولية، وجميع الأطراف المعنية في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

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وزارة الخارجية الروسية إسرائيل فلسطين الشرق الأوسط موسكو

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