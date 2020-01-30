الحكومة الليبية المؤقتة تتهم ميليشيات السرّاج بـ"بيع الأفارقة"

برازافيل - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن الافارقة يباعون من قبل ما وصفها "مليشيات حكومة السراج" فى إشارة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية.

وقال الحويج في إحاطته خلال الاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نجيسو، إن عقيلة صالح(رئيس مجلس النواب الليبي) وبحكم الإعلان الدستوري للبلاد، يمثل كل الليبيين، وهو الرئيس المؤقت للبلاد.

وأضاف في إحاطته التي نقلت مقتطفات منها اليوم بوابة"أفريقيا الإخبارية"أن الافارقة "يباعون من قبل مليشيات حكومة السراج غير المعتمدة" بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الدول الافريقية الأعضاء في الفريق رفيع المستوى للاتحاد الافريقي ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من أفريقيا، ودول الجوار ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وكان الحويج قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى الكونغو برازافيل، على رأس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا برئاسة الرئيس دينيس ساسو نجيسو، بتكليف من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ومن المقرر أن يجري الحويج والوفد المرافق، خلال الزيارة، مباحثات مع رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الذي بدأ فعالياته اليوم لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وبعض القضايا الثنائية.