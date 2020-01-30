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بعد 100 يوم من تولي الحُكم.. الرئيس التونسي في أول حوار تلفزيوني

04:03 م الخميس 30 يناير 2020
بعد 100 يوم من تولي الحُكم.. الرئيس التونسي في أول حوار تلفزيوني

قيّس سعيّد

وكالات:

أعلنت القناة الوطنية الأولى في تونس، اليوم الخميس، ظهور الرئيس التونسي قيّس سعيّد على شاشتها، وذلك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة.

وقالت القناة: "سيكون رئيس الجمهورية قيس سعيّد في حوار على القناة الوطنية الأولى يوم الخميس 30 جانفي 2020 بداية من الساعة التاسعة مساء (العاشرة بتوقيت القاهرة).

وأضافت: "اللقاء سيتمحور حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأهم القضايا والمشاكل التي تهم المواطن والمجتمع".

ويوافق اليوم الخميس، مرور 100 يوم على وصول قيس سعيّد إلى الحُكم، بعد منافسة شرسة مع نبيل قروي، ويُعد هذا الظهور إيفاءً بوعد أعلنه سعيّد في مناظرة له قبل تولي الحُكم.

قيّس سعيّد حوار تلفزيوني تونس

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