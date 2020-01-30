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ليبيا تنفي تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

03:11 م الخميس 30 يناير 2020
ليبيا تنفي تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

ليبيا

طرابلس - أ ش أ

نفى مدير عام المركز الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، ما تردد على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل حالات إصابة فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وأعلن النجار - حسبما ذكرت وكالة أفريقيا للأخبار اليوم الخميس - رفع حالة التأهب والاستعداد لتقليل خطر دخول فيروس كورونا إلى ليبيا، موضحًا أن المركز على تواصل مستمر مع المنسق الوطني للوائح الصحية بمنظمة الصحة العالمية ومنسق البرنامج الوطني للرصد، لمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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ليبيا المركز الليبي لمكافحة الأمراض فيروس كورونا

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