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خبير: ثلاثة أشهر مطلوبة لاختبار لقاح فيروس كورونا

02:59 م الخميس 30 يناير 2020
خبير: ثلاثة أشهر مطلوبة لاختبار لقاح فيروس كورونا

فيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

أعلن اخصائي علم الأوبئة الشهير، لي لانجوان، أن الأمر سوف يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل لاختبار ما إذا كان لقاح لفيروس كورونا "2019 - إن سي أو في" فعالا.

وقال لانجوان وهو رئيس مختبر الدولة لتشخيص الأمراض المعدية وعلاجها إنه جرى عزل سلالتي الفيروس الملائمتين لتطوير لقاح، وذلك في حوار مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقد أودى تفشي فيروس كورونا الذي انطلق في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر، بحياة 170 شخصا في البر الرئيسي للصين بالإضافة إلى 7711 حالة عدوى.

فيروس كورونا علم الأوبئة بكين الصين

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