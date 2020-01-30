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الشرطة الروسية تعتقل فتاة هددت بتفجير نفسها على متن طائرة

02:55 م الخميس 30 يناير 2020
الشرطة الروسية تعتقل فتاة هددت بتفجير نفسها على متن طائرة

أرشيفية للشرطة الروسية

وكالات:

نقلت شبكة سكاي نيوز عن مصادر روسية، اليوم الخميس، إن الشرطة اعتقلت الفتاة التي هددت بتفجير نفسها على متن طائرة في أحد مطارات موسكو.

وقالت شركة طيران إس7 الروسية، اليوم الخميس، إن طائرة هبطت اضطراريًا بسبب تهديد راكبة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وكانت مصادر روسية –لم تسمها الشبكة الإخبارية- قالت إن هناك راكبة تهدد بتفجير نفسها في طائرة متوقفة بمطار دوموديدوفو في موسكو.

الشرطة الروسية موسكو شركة طيران إس7 الروسية روسيا

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