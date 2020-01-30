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روسيا تنفي قصف مستشفى في إدلب السورية: "تقارير تحريضية"

02:18 م الخميس 30 يناير 2020
روسيا تنفي قصف مستشفى في إدلب السورية: "تقارير تحريضية"

قصف - ارشيفية

موسكو- (د ب أ):

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تقارير عن قيامها بشن غارات على مستشفى بحافظة إدلب السورية.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن "الطائرات الروسية لا تنفذ أي مهام في المنطقة"، في إشارة إلى مدينة إدلب.

وأضاف البيان أن "التقارير الإعلامية الأجنبية التي تتحدث عن قصف مزعوم قامت به طائرات روسية صباح اليوم (الخميس) لمشفى ومخبز قرب مدينة أريحا (عند المشارف الجنوبية لإدلب) تحريضية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن طائرات حربية روسية "شنت مجزرة" جديدة في محيط فرن ومشفى في مدينة أريحا عند منتصف ليل الأربعاء/الخميس وراح ضحيتها 10 مدنيين.

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