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خريطة مُحدثة: الفيروس القاتل يواصل التمدد ويطرق أبواب أفريقيا (تفاعلي)

01:37 م الخميس 30 يناير 2020
خريطة مُحدثة: الفيروس القاتل يواصل التمدد ويطرق أبواب أفريقيا (تفاعلي)

فيروس كورونا

كتبت- رنا أسامة:

يواصل فيروس كورونا الجديد اجتياح العالم لليوم الـ31 على التوالي منذ ظهوره في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، مع تأكيد إصابات في 18 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج؛ شملت دول اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، والولايات المتحدة، وفيتنام، وسنغافورة، وماليزيا، وتايوان، وفرنسا، وأستراليا، ونيبال، وكندا، وكمبوديا، وألمانيا ، وسريلانكا، والإمارات، والفلبين، والهند، مع الاشتباه في إصابة شخصين في السودان كانا سافرا إلى الصين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس القاتل حتى اليوم الخميس إلى 170 حالة وفاة- تركز أغليها في مقاطعة "هوبي"- و7711 حالة إصابة مؤكّدة في جميع أنحاء الصين، بحسب أحدث الأرقام الرسمية المُعلنة من جانب السلطات الصحية بالصين. وفي الخريطة التفاعلية التالية نرصد مواقع انتشار الفيروس الغامض حول العالم منذ انطلاقه وحتى اللحظة.

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