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الحكومة الكويتية تؤكد قبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية

01:06 م الخميس 30 يناير 2020
الحكومة الكويتية تؤكد قبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم

الكويت- (د ب أ):

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، الخميس، قبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري.

وقال المزرم إنه جرى تعيين وزير البلدية وليد الجاسم وزيرًا للشؤون الاجتماعية بالوكالة.

وكان من المقرر عقد جلسة لمجلس الأمة في 4 فبراير المقبل للتصويت على سحب الثقة من الوزيرة، وذلك بعد استجوابها على خلفية الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين والحنث في القسم الدستوري .

وأثارت أسيري حفيظة عدد من النواب، حيث استبقت جلسة التصويت على طرح الثقة بها بإصدار قرارات بسحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة شفيقة العوضي أول أمس الثلاثاء قبل أن تقرر أمس الأربعاء تعيين 16 عضواً في عدد من الجمعيات التعاونية.

وكانت الوزيرة بين خيارين الاستقالة أو الإقالة، في وقت يتزايد عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة عنها قبل جلسة مجلس الأمة.

الحكومة الكويتية مجلس الأمة وزارة الشؤون الاجتماعية طارق المزرم غدير أسيري

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