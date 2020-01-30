الصين: إنتاج مليون كمامة يوميًا في شانجهاي لمكافحة فيروس كورونا القاتل

القاهرة- وكالات:

أفادت السلطات المحلية في مقاطعة شانجهاي الصينية، الخميس، بأنه يتم إنتاج مليون كمامة يوميًالمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال نائب مدير لجنة بلدية شانجهاي للتجارة، ليو مين، إن السلع الواقية بما في ذلك أقنعة الوجه أصبحت الآن غير كافية، لكن السلطات ستتخذ تدابير لضمان استقرار الإمداد، حسبما نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وقال ليو فى مؤتمر صحفى، الخميس، إن شانجهاي تعزز أيضًا المشتريات الخارجية من الكمامات الواقية بصرف النظر عن زيادة إنتاجها المحلى.

وحتى أمس الأربعاء، أكدت شانجهاي تسجيل 96 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك وفاة واحدة و5 حالات شفاء و3 حالات حرجة.