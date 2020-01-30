روسيا تؤكد التزامها بتنفيذ كافة التفاهمات الخاصة بسوريا

موسكو - أ ش أ

أكدت الخارجية الروسية التزام موسكو بتنفيذ كافة التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن سوريا، فيما يتعلق باتفاقيات "أستانا" و"سوتشي" حول محافظة إدلب الواقعة شمال غرب البلاد.

ذكرت ذلك الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي حمل فيه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا الجماعات الإرهابية في سوريا مسؤولية تصعيد الأوضاع في محافظة إدلب، نافيا في الوقت ذاته مسئولية الجيش السوري عن أي أعمال تصعيدية شهدتها البلاد.

وشدد نيبينزيا على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، من جانبها اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة استعادة الحياة الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.