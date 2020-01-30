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من موسكو.. نتنياهو لـ بوتين: هناك فرصة ربما تكون فريدة لتحقيق السلام

12:24 م الخميس 30 يناير 2020
من موسكو.. نتنياهو لـ بوتين: هناك فرصة ربما تكون فريدة لتحقيق السلام

فلادمير بوتين و بنيامين نتنياهو

موسكو- (د ب أ):

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، في مستهل لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك "فرصة ربما تكون فريدة لتحقيق السلام"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو لبوتين :"أنت أول زعيم أتحدث معه بعد زيارتي إلى واشنطن حول (صفقة القرن) التي قدمها الرئيس ترامب. وأعتقد أنه طرأت هنا فرصة جديدة وربما فريدة، وأود أن أتحدث معكم والاستماع إلى آرائكم لبحث كيف نستطيع حشد جميع القوى من أجل تحقيق الأمن والسلام".

وقدم نتنياهو الشكر لبوتين على عفوه عن المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار، وقال له :"أريد أن أشكركم باسم جميع المواطنين الإسرائيليين لقراركم السريع بمنح العفو لنعاما يساسخار".

ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو، على موقع فيسبوك عنه القول، إن "العلاقات الروسية الإسرائيلية أمتن وأقوى وأفضل من أي وقت مضى".

بنيامين نتنياهو بوتين صفقة القرن دونالد ترامب الشرق الأوسط

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