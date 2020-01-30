رسالة شديدة اللهجة من أبومازن لنتنياهو.. وإجراءان للرد على صفقة القرن

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت القناة الـ12 بالتليفزيون الإسرائيلي بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسالة "شديدة اللهجة" إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وأضافت أن الرسالة جاء فيها أن "خطة السلام الأمريكية هي بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني".

كما هدد عباس بأنه "سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة".

وذكرت القناة أن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ اجتمع بوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون وسلمه الرسالة.

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلي، الخميس، عن مصادر إسرائيلية وصفتها بالمُطلعة قولها أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر على قدم وساق دون أي تغيير.

وقالت المصادر إنه لا صحة لما نُشر حول تحذير فلسطيني بوقف أو تقليص هذا التنسيق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز انتشار قواته في الضفة الغربية وقرب قطاع غزة للتعامل مع أي طارئ .