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الصين ترصد مليارات الدولارات لمكافحة الفيروس القاتل

11:03 ص الخميس 30 يناير 2020
الصين ترصد مليارات الدولارات لمكافحة الفيروس القاتل

فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

أعلنت وزارة المالية الصينية، الخميس، تخصيص 27.3 مليار يوان (3.9 مليار دولار أمريكي) لمكافحة فيروس كورونا القاتل الذي يواصل اجتياح العالم منذ أواخر ديسمبر الماضي، وفق وكالة "شينخوا".

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورنا الجديد في الصين إلى 170 حالة وفاة وإصابة 7711 آخرين في أنحاء البلاد، إضافة إلى تأكيد تسجيل حالات إصابة أخرى في 16 دولة حتى الآن.

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