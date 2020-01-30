إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو يفقد الوعي لفترة قصيرة في مقر إقامته

طوكيو- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام يابانية، الخميس، أن الإمبراطور السابق أكيهيتو (86 عاما) فقد الوعي بصورة مؤقتة في مقر إقامته بطوكيو.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وكالة القصر الامبراطوري، أن أكيهيتو فقد الوعي أمس الأربعاء. وقال مسؤولو القصر إنه لم يتم رصد أي أمر غير طبيعي في الفحوصات الطبية التي أجريت للإمبراطور السابق.

وأضافت كيودو أن حالة أكيهيتو الصحية عادت لطبيعتها اليوم.

وكان أكيهيتو تنازل عن العرش في 30 أبريل الماضي، في أول عملية من نوعها منذ 202 عام. وتولى ابنه ناروهيتو العرش في اليوم التالي.

وتعرض لعدة وعكات صحية خلال النصف الأخير من فترة توليه العرش.