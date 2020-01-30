أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو يفقد الوعي لفترة قصيرة في مقر إقامته

10:47 ص الخميس 30 يناير 2020
إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو يفقد الوعي لفترة قصيرة في مقر إقامته

إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو

طوكيو- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام يابانية، الخميس، أن الإمبراطور السابق أكيهيتو (86 عاما) فقد الوعي بصورة مؤقتة في مقر إقامته بطوكيو.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وكالة القصر الامبراطوري، أن أكيهيتو فقد الوعي أمس الأربعاء. وقال مسؤولو القصر إنه لم يتم رصد أي أمر غير طبيعي في الفحوصات الطبية التي أجريت للإمبراطور السابق.

وأضافت كيودو أن حالة أكيهيتو الصحية عادت لطبيعتها اليوم.

وكان أكيهيتو تنازل عن العرش في 30 أبريل الماضي، في أول عملية من نوعها منذ 202 عام. وتولى ابنه ناروهيتو العرش في اليوم التالي.

وتعرض لعدة وعكات صحية خلال النصف الأخير من فترة توليه العرش.

إمبراطور اليابان السابق فقدان الوعي طوكيو القصر الامبراطوري أكيهيتو

الخبر التالى:

المرصد السوري : 10 قتلى في قصف جوي روسي بمحافظة إدلب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان