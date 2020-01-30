بعد إصابته بنزلة برد.. تايلاند تنفي إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

بانكوك- (د ب ا):

نفى وزير الصحة التايلاندي انوتين شارنفيراكول إصابة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة نارومون بينيوسينوات صرحت بأن برايوت ألغي بعض أعماله اليوم الخميس، عقب إصابته بنزلة برد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن برايوت كتب تغريدة قال فيها " لقد قمت بإجازة مرضية اليوم بناء على أوامر الطبيب لأنني مصاب بالبرد".

وزار برايوت أمس الأربعاء المطار الرئيسي في بانكوك لمتابعة إجراءات مواجهة الفيروس.

وشوهد وهو يرتدي قناع وجه وقائي خلال الزيارة.

ونفى وزير الصحة ما تردد أنه ربما يكون برايوت قد أصيب بالفيروس.

ويشار إلى أن تايلاند سجلت 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.