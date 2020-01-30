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بقيادة وزير الصحة الأمريكي.. واشنطن تشكل فريق عمل للتعامل مع "كورونا"

10:26 ص الخميس 30 يناير 2020
بقيادة وزير الصحة الأمريكي.. واشنطن تشكل فريق عمل للتعامل مع "كورونا"

فيروس كورونا

واشنطن- (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض، الخميس، تشكيل فريق عمل من 12 مسؤولا ضمن الاستعدادات للتعامل مع فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفريق يقوده وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس آزار، ويتم تنسيق عمله عبر مجلس الأمن القومي.

وأضافت أن الفريق يعقد اجتماعات منذ يوم الاثنين.

وذكر البيت الأبيض أن خطر الإصابة بالنسبة للأمريكيين ما زال ضئيلا.

فيروس كورونا وزير الصحة الأمريكي البيت الأبيض مجلس الأمن القومي

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