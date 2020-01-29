أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

المرصد: تركيا طلبت من فصائل موالية لها التوجه إلى ريف حلب

11:35 م الأربعاء 29 يناير 2020
المرصد: تركيا طلبت من فصائل موالية لها التوجه إلى ريف حلب

ارشيفية

وكالات

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، اليوم الأربعاء، أن مئات المقاتلين من حركة تسمى بـ"نور الدين الزنكي" سيدخلون غدًا إلى ريف حلب الغربي، بعد اتفاق مع قوات موالية لأنقرة، وبطلب من المخابرات التركية.

ونقل المرصد السوري، عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الدفعة الأولى من المقاتلين الذين سيدخلون ريف حلف الغربي، يبلغ عددها 500 شخصًا، ومن المقرر أن يتحركوا صوب المدينة في الساعات الأولى من صباح الغد.

وذكر المرصد، أن جماعة "تحرير الشام" الموالية لتركيا، فرضت شروطًا لدخول تلك المجموعات، ومنها عدم تواجدهم ضمن القرى كمقرات عسكرية وإنما يكون وجودهم على الجبهات فقط، كما أنهم سيبتعدون عن ملفات إدارة المنطقة أو الأمن أو الشرطة وليس لهم صفة الفصيل، وإنما تكون علاقتهم بغرفة العمليات مباشرة.

حلب تركيا حقوق الإنسان لندن المخابرات التركية

الخبر التالى:

الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ينتقدان صفقة القرن: طريق سريع إلى الجحيم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان