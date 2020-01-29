البيت الأبيض يعترض على كتاب بولتون: يحتوى على كم كبير من المعلومات السرية



وكالات

أعلن البيت الأبيض اعتراضه على نشر كتاب للمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، يحتوي على "معلومات سرية" تتعلق بمحاكمة ترامب فيما يعرف بـ"فضيحة أوكرانيا"، حسبما ذكرت "رويترز".

وأبلغ البيت الأبيض، بولتون بأن كتابه الموجود تحت الطبع يحتوي فيما يبدو على "كم كبير من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره بصورته الحالية.

وجاء في الخطاب الذي وجهه مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لمحامي بولتون تشارلز كوبر، أن مسودة الكتاب تحتوي على بعض المواد المصنفة "سري للغاية".

وقال الخطاب "طبقا للقانون الاتحادي واتفاقات عدم الإفصاح التي وقع عليها موكلك كشرط للوصول إلى معلومات سرية فإن مسودة (الكتاب) قد لا تنشر أو يكشف عنها النقاب دون محو هذه المعلومات السرية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شن هجومًا عنيفًا على بولتون معتبرًا بأن نصائحه كانت ستؤدي إلى "حرب عالمية سادسة".