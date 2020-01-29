مقتل اثنين من قوات الجيش العراقي برصاص داعش جنوبي كركوك

بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، أن عن اثنين من قوات الجيش العراقي قتلا في هجوم لعناصر داعش استهدف قوات الجيش في مناطق جنوبي مدينة كركوك 250كم شمالي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)- "أن عناصر بتنظيم داعش هاجمت نقاط حراسة للجيش العراقي في قضاء داقوق جنوبي مدينة كركوك أدى إلى مقتل اثنين من قوات الجيش العراقي ولاذوا بالفرار".