أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رئيس إقليم كتالونيا يعلن عن انتخابات جديدة وسط أزمة سياسية

10:35 م الأربعاء 29 يناير 2020
رئيس إقليم كتالونيا يعلن عن انتخابات جديدة وسط أزمة سياسية

رئيس إقليم كتالونيا المنتخب كيم تورا

برشلونة - (د ب أ)

استجاب رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا، لأزمة حكومية في الإقليم المضطرب بشمال شرق إسبانيا، بالإعلان عن إجراء انتخابات جديدة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال تورا، اليوم الأربعاء في البرلمان في برشلونة إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات جديدة لبرلمان كتالونيا بعد تبني الموازنة الإقليمية.

ولم يذكر تورا، زعيم التحالف الانفصالي الليبرالي، ما إذا كان يدرس تحديد يوم معين للانتخابات.

واندلعت الأزمة الحكومية أول أمس الاثنين عندما سحبت اللجنة التنفيذية بالبرلمان وضع تورا كعضو في البرلمان.

وكانت السلطة القضائية الإسبانية قد فرضت في وقت سابق حظرا لمدة 18 شهرا بحق تورا بتهمة العصيان. وكان تورا قد رفض إزالة الرموز الانفصالية من المباني الحكومية قبل الانتخابات البرلمانية الوطنية التي أجريت في نيسان/أبريل 2019، على الرغم من إصدار السلطة الانتخابية أمرا له للقيام بذلك.

كيم تورا إسبانيا كتالونيا انتخابات

الخبر التالى:

كورونا يحول ووهان المزدحمة إلى مدينة أشباح (فيديو)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان