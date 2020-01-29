الرئيس التونسي يطلب التحقيق في دخول لاعب تنس إسرائيلي إلى البلاد

تونس - (د ب أ)

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق بشأن مشاركة لاعب تنس حامل للجنسية الاسرائيلية في دورة دولية بتونس.

وذكر بيان رئاسي اليوم إن الرئيس سعيد طلب من وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ "فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات"، مشيرا لموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل تحت أي شكل من الأشكال.

وشارك اللاعب أرون كوهين الحامل للجنسية الفرنسية والإسرائيلية في دورة دولية للتنس منذ انطلاقها في 26 كانون ثان/يناير.

وخاض كوهين أولى مبارياته ضد التونسي كريم الشاذلي الأحد الماضي وفاز بمجموعتين للاشيء، كما فاز بمباراته الثانية ضد الإيطالي سيموني كافاليري قبل أن يخسر اللقاء الثالث ضد البرتغالي ميجال جوماز ويغادر تونس أمس الثلاثاء.

"ودخل اللاعب تونس بجواز سفر فرنسي غير أنه شارك في الدورة بإجازة إسرائيلية"، بحسب ما أكدته الرئاسة التونسية.

وكان الرئيس قيس سعيد المناهض للتطبيع مع إسرائيل تعهد في حملته الانتخابية بعدم السماح بدخول الحاملين لجوازات سفر إسرائيلية تونس.