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فرنسا تعلن عن إصابة حالة خامسة بفيروس كورونا الجديد

09:16 م الأربعاء 29 يناير 2020
فرنسا تعلن عن إصابة حالة خامسة بفيروس كورونا الجديد

فرنسا تعلن عن إصابة حالة خامسة بفيروس كورونا الجدي

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة حالة خامسة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وصل الوباء الفيروسي القاتل إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا والخليج العربي في أقل من شهر، مع تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة مؤكّدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن السُلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينها إصابات في دول: "اليابان، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، أستراليا، ماليزيا، سنغافورة، فيتنام، كندا، فرنسا، ألمانيا، كمبوديا، تايلاند، تايوان، نيبال، سريلانكا، والإمارات"، و132 حالة وفاة في الصين وحدها.

وظهر الفيروس في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان -سابع أكبر مدينة في الصين- من سوق لبيع المأكولات البحرية بالجُملة، لينتشرسريعًا إلى 31 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية. وتم تسجيل أغلب الوفيات حتى الآن في مقاطعة "هوبي"، إلى جانب حالة واحدة في مقاطعتي "خنان"، و"هاينان" والعاصمة بكين، إضافة إلى تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونج كونج، و7 حالات في منطقة ماكاو، و8 في مقاطعة تايوان، وفق البيانات الرسمية المُعلنة.

فرنسا فيروس كورونا الصين الالتهاب الرئوي

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