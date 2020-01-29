الإمارات تعلن نشوب حريق على متن باخرة نفط قبالة ساحل الشارقة

وكالات:

أعلنت الهيئة الاتحادية الإماراتية للمواصلات البرية والبحرية، أن حريق شب على متن باخرة نفط بنمية، غير محملة في عرض الخليج.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إنقاذ طاقم باخرة النفط البنمية لافتة إلى أن المعطيات تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء أعمال صيانة.

وكان المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، جوشوا فراي، أعلن أنه على دراية بحادث قبالة ساحل الشارقة بالإمارات، لافتًا إلى أنه يتم متابعة الوضع.

فيما نشر رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق الذي شب على متن سفينة قبالة ساحل الإمارات.