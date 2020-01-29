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بنجلاديش تطلق برنامجًا لإدخال أطفال الروهينجا في برنامج تعليمي رسمي

07:56 م الأربعاء 29 يناير 2020
بنجلاديش تطلق برنامجًا لإدخال أطفال الروهينجا في برنامج تعليمي رسمي

أطفال الروهينجا

دكا - (د ب أ)

قال مسؤول من بنجلاديش، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستطلق برنامجًا للآلاف من أطفال الروهينجا المقيمين في مخيمات اللاجئين النائية؛ للسماح لهم بالحصول على التعليم الرسمي.

وقال محبوب علام تالوكدير رئيس "لجنة إغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى الوطن" في بنجلاديش: "لقد وافقنا من حيث المبدأ على السماح بانخراطهم (أطفال الروهينجا) في التعليم الرسمي، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى".

ولم يكن متاحا لأطفال الروهينجا، الذين فروا من العنف في ميانمار المجاورة بصحبة آبائهم، سوى التعليم الأساسي في المراكز التي تديرها المنظمات غير الحكومية، حتى رفعت بنجلاديش الحظر المفروض على التعليم الرسمي أمس الثلاثاء.

وأضاف تالوكدير أنه في البداية سيتم إلحاق 10 آلاف من الصبية والفتيات الروهينجا الذين تصل أعمارهم إلى 14 عاما بالأعوام الدراسية ما بين السادس والتاسع، حيث سيدرسون مناهج المدارس في ميانمار بشكل أساسي.

وذكر تالوكدير أن البرنامج سينطلق بمجرد الانتهاء من إعداد المناهج.

وقال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، التي تقدم التعليم الأساسي في مخيمات اللاجئين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المتوقع أن ينطلق المشروع في أبريل المقبل.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "سينخرط المزيد من الأطفال في مخطط التعليم الرسمي على مراحل".

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