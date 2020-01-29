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ترامب يقول إنه ناقش تفشي كورونا الجديد مع الرئيس الصيني

07:16 م الأربعاء 29 يناير 2020
ترامب يقول إنه ناقش تفشي كورونا الجديد مع الرئيس الصيني

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ناقش تفشي فيروس كورونا الجديد مع نظيره الصيني، شي جي بينج، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وصل الوباء الفيروسي القاتل إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا والخليج العربي في أقل من شهر، مع تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة مؤكّدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن السُلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينها إصابات في دول: "اليابان، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، أستراليا، ماليزيا، سنغافورة، فيتنام، كندا، فرنسا، ألمانيا، كمبوديا، تايلاند، تايوان، نيبال، سريلانكا، والإمارات"، و132 حالة وفاة في الصين وحدها.

وظهر الفيروس في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان -سابع أكبر مدينة في الصين- من سوق لبيع المأكولات البحرية بالجُملة، لينتشرسريعًا إلى 31 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية. وتم تسجيل أغلب الوفيات حتى الآن في مقاطعة "هوبي"، إلى جانب حالة واحدة في مقاطعتي "خنان"، و"هاينان" والعاصمة بكين، إضافة إلى تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونج كونج، و7 حالات في منطقة ماكاو، و8 في مقاطعة تايوان، وفق البيانات الرسمية المُعلنة.

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