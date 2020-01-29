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حمى "لاسا" تودي بحياة 41 شخصًا في نيجيريا

06:30 م الأربعاء 29 يناير 2020
حمى "لاسا" تودي بحياة 41 شخصًا في نيجيريا

تفشي حمى لاسا شديدة العدوى

لاجوس - (د ب أ)

توفي 41 شخصًا في نيجيريا، منذ تفشي حمى "لاسا" شديدة العدوى في وقت سابق هذا الشهر، وفقًا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض.

وقال المركز أنه خلال الأسبوع الماضي زاد انتشار المرض من 9 إلى 19 ولاية في نيجيريا، بينما تم تأكيد اصابة 258 حالة خلال الفترة من أول كانون ثان/يناير و26 من ذات الشهر، بما في ذلك 7 من عمال الصحة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية العالمية أن حمى لاسا، هي مرض نزفي فيروسي حاد تصاحبة أعراض تتضمن الضعف والصداع والقيء والام العضلات وتبلغ نسبة الوفاة بسببه واحد بالمئة.

ويعتبر المرض من الأمراض المتوطنة في غرب أفريقيا، حيث يقدر عدد المصابين بالمرض سنويا ما بين 100 ألف إلى 300 ألف، مع ما يقدر بنحو 5 آلاف حالة وفاة وفقا للمركز الأمريكي للسيطر على الأمراض والوقاية منها.

نيجيريا حمى لاسا تفشي الأوبئة

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