فنلندا تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

هلسنكي - (د ب أ)

كشفت السلطات الفنلندية، اليوم الأربعاء، عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد.

وأعلنت هيئة الصحة الفنلندية اليوم الأربعاء أن الاختبار أثبت إصابة سائحة قادمة من مدينة ووهان الصينية خلال إقامتها في مدينة لابلاند الفنلندية، ونوهت إلى أن هذه المرأة وُضِعَتْ في العزل الطبي داخل مستشفى في مدينة روفانيمي.

وحسب تقارير إعلامية فنلندية، فإنه يُعْتَقَد أن المرأة عمرها 32 عاما، وقال ميكا سالمينين، مدير المستشفى إنه لا يوجد سبب للقلق.

وتعد فنلندا ثالث بلد في الاتحاد الأوروبي تظهر فيه الإصابة بعد فرنسا وألمانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ،أعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة ، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليميا.