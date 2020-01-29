ماكرون يهاجم أردوغان: ينقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا

وكالات:

شن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إن الأخير يرسل مرتزقة سوريين وسفن حربية إلى ليبيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي الأربعاء إن أردوغان، لم يف بالوعود التي قطعها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت فضائية العربية، أن مدمرة حربية تركية أنزلت جنودًا وآليات ثقيلة في ميناء طرابلس في ليبيا. وذكرت وسائل إعلام محلية وصول بارجتين تركيتين تحملان معدات وأسلحة ثقيلة إلى ليبيا.

كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري أكد أن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

وقال المسماري إن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الوطني الليبي اليوم في منطقة "الهيشة" (والتي تُعرف أيضًا ببلدة أبوقرين) كانت استباقية ومحدودة بعد تأكد الجيش من نية مقاتلين أرسلتهم تركيا لشن عملية على الجيش الليبي شرق طرابلس.

وأكد أن "مخطط أردوغان إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن.. حتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعمًا لحكومة الوفاق".