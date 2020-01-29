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الرئيس الصيني يأمر الجيش بالإسهام في المعركة ضد وباء كورونا

05:09 م الأربعاء 29 يناير 2020
الرئيس الصيني يأمر الجيش بالإسهام في المعركة ضد وباء كورونا

الرئيس الصيني شي جين بينج

بكين- (د ب أ):

أصدر الرئيس الصيني شي جين بينج أمرا للجيش الصيني بتحمل مسؤوليته في الإسهام في المعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد، من أجل الانتصار فيها.

وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن شي، وهو الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أدلى بهذه التصريحات في توجيهات أخيرة للجيش بشأن منع تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في الصين ارتفع إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، وارتفع عدد الحالات المصابة إلى 6078 حالة، بحسب ما ذكره التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس الصيني قد قال أمس الثلاثاء إنه يجب على الصين الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.

وشدد جين بينج على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الحالية لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

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