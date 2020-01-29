اتحاد علماء المسلمين يحذر من عواقب "صفقة القرن" الوخيمة

الدوحة- (د ب أ):

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره الدوحة اليوم الاربعاء بـ صفقة القرن، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء ، محذرا من عواقبها الوخيمة على المنطقة.

وقال الاتحاد ، في بيان أصدره اليوم بالدوحة وتلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منه إن الاتحاد "يندد ويستنكر بكل قوة الاعلان عن صفقة القرن وما يترتب عليها من إجراءات"، مؤكدا أن "مصيرها إلى مزبلة التاريخ وترفضها جميع الشعوب المتحررة".

وطالب الاتحاد كل الدول العربية والاسلامية بالتحرك الفوري والخروج من حالة الصمت والخزي تجاه هذا القرارات التي وصفها بأنها " لا تأتي إلا بالخراب والإذلال على الجميع".

ودعا الاتحاد "أحرار العالم وجميع المنظمات الحقوقية والاممية إلى مناهضة هذه الحرب الاستئصالية بجميع الوسائل الممكنة"، مطالبا علماء المسلمين الفلسطينيين بـ "وحدة الصف والموقف والثبات ضد المؤامرات التي تستهدف القضاء الممنهج على الوجود الفلسطيني في القدس الشريف ".

وقال البيان ، الذي أصدره علماء المسلمين وحمل توقيع علي القره داغي الأمين العام للاتحاد و احمد الريسوني الرئيس ، إن "الاتحاد يتابع عن كثب ما يحدث في العالم وما يترتب عليه من استعراض للقوة واستغلالها".