أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

المفوضية الأوروبية: المحادثات حول ما بعد البريكست ستعقد كل 3 أسابيع

03:46 م الأربعاء 29 يناير 2020
المفوضية الأوروبية: المحادثات حول ما بعد البريكست ستعقد كل 3 أسابيع

أورزولا فون دير لاين

بروكسل- (د ب أ):

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، مسودة التفويض لكبار مسؤوليها بشأن المفاوضات حول العلاقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأفاد نائب رئيسة المفوضية ماروس سيفكوفيتش، بأن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه "يفكر في جدول مكثف للغاية"، من أجل التسوية بأكبر قدر ممكن خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث تجري المفاوضات مرة كل ثلاثة أسابيع.

وأضاف: "سوف يتبع الاتحاد الأوروبي نمط المفاوضات الناجح للغاية حتى الآن"، مشيرا إلى الاحتفاظ بـ"الثقة الكاملة" في بارنييه ووحدة الـ 27 دولة المتبقية.

وأشار سيفكوفيتش إلى أن التكليف التفاوضي يجب أولا أن يحصل على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل بدء المفاوضات.

أورزولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية بروكسل بريكست

الخبر التالى:

احتجاجًا على "صفقة القرن".. عشرات الإصابات بالضفة وإضراب في غزة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان