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أردوغان يتهم روسيا بخرق سوتشي: "صبرنا نفد"

03:41 م الأربعاء 29 يناير 2020
أردوغان يتهم روسيا بخرق سوتشي: "صبرنا نفد"

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اسطنبول- (د ب أ):

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، روسيا بخرق الاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء العنف في سوريا، وخاصة في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وقال أردوغان: "روسيا الآن، للأسف، لم تعد ملتزمة لا بآستانا ولا بسوتشي"، في إشارة إلى تفاهمات موقعة بين البلدين عامي 2017 و2018 بشأن الأزمة السورية.

وأضاف أردوغان: "صبر تركيا ينفد فيما يتعلق بقصف إدلب، وستفعل ما نراه ضروريا، إذا ما لم توقف روسيا الهجمات التي تشنها القوات الحكومية السورية على إدلب.

وقال :"لم يعد هناك شيء اسمه (مسار آستانا)، علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجددا والنظر فيما يمكن أن نفعله".

وأضاف: "في حال التزمت روسيا باتفاقي سوتشي وآستانا، فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما. روسيا لم تلتزم حتى الآن بالاتفاقيتين".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" قوله: "المسؤولون الأتراك يواصلون التشاور مع نظرائهم الروس حول الأوضاع في إدلب، ونقول للروس أوقفوا هذه الهجمات، وإلا فإن صبرنا بدأ ينفد، وسنقوم بما يلزم".

رجب طيب أردوغان إدلب روسيا اسطنبول

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