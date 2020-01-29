وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي يبحثان عمل اللجنة الدستورية

دمشق- (د ب أ ):

بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إنجاح العملية السياسية في سورية .

وذكرت وكالة الأنباء السورية ( سانا) اليوم أن " اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالعملية السياسية في سورية، وأهمية بذل كل الجهود الممكنة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدم المنشود ولإنجاح هذه العملية تحقيقاً لمصلحة الشعب السوري، وبحيث يكون كل ما ينتج عنها هو بقرار سوري سوري، مع التأكيد على وجوب احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأكد الجانبان على " أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت ".

وكان مبعوث الرئيس الروسي الى سورية ألكسندر لافرنتييف زار دمشق أول أمس الأثنين والتقى الرئيس السوري بشار الاسد وتطرق اللقاء إلى " العملية السياسية حيث تم التأكيد على دعم الجانبين لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها".

وتعد هذه هي الزيارة الرابعة للمبعوث الأممي إلى سورية منذ تسلمه مهام عمله قبل عام تقريباَ.