أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي يبحثان عمل اللجنة الدستورية

01:42 م الأربعاء 29 يناير 2020
وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي يبحثان عمل اللجنة الدستورية

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

دمشق- (د ب أ ):

بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إنجاح العملية السياسية في سورية .

وذكرت وكالة الأنباء السورية ( سانا) اليوم أن " اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالعملية السياسية في سورية، وأهمية بذل كل الجهود الممكنة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدم المنشود ولإنجاح هذه العملية تحقيقاً لمصلحة الشعب السوري، وبحيث يكون كل ما ينتج عنها هو بقرار سوري سوري، مع التأكيد على وجوب احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

وأكد الجانبان على " أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت ".

وكان مبعوث الرئيس الروسي الى سورية ألكسندر لافرنتييف زار دمشق أول أمس الأثنين والتقى الرئيس السوري بشار الاسد وتطرق اللقاء إلى " العملية السياسية حيث تم التأكيد على دعم الجانبين لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها".

وتعد هذه هي الزيارة الرابعة للمبعوث الأممي إلى سورية منذ تسلمه مهام عمله قبل عام تقريباَ.

وليد المعلم سوريا الوزارة الخارجية السورية

الخبر التالى:

مقتل 14 على الأقل في هجوم شنه متمردون شرق الكونغو
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان