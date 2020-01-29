أردوغان: خطة ترامب للشرق الأوسط "لن تخدم السلام"

اسطنبول- (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط " لن تخدم السلام ولن تجلب الحل" للمنطقة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء عن أردوغان القول، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريق العودة من زيارة للسنغال، :"صفقة القرن المزعومة هي في الأساس خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيين وإضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

وقال :"مدينة القدس من مقدسات المسلمين، ولا يمكن أبدا القبول بخطة تعطي القدس لإسرائيل".