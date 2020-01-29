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عون يؤكد في اتصال مع عباس على التمسك بمبادرة السلام العربية

12:49 م الأربعاء 29 يناير 2020
عون يؤكد في اتصال مع عباس على التمسك بمبادرة السلام العربية

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت- (د ب أ):

أجرى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن "تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات" الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

ونقلت الرئاسة اللبنانية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن عون القول للرئيس الفلسطيني :"لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت، لاسيما حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

كما أكد له "على أهمية وحدة الموقف العربي حيال مسألة صفقة القرن".

وكان عباس أكد على رفض الفلسطينيين لخطة السلام التي أعلنها ترامب، وقال إنها "مؤامرة لن تمر". فيما دعت دول إقليمية كبرى للدراسة المتأنية للخطة والبدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة.

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