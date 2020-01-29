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زلزال جديد في تركيا ولا أنباء عن ضحايا

10:27 ص الأربعاء 29 يناير 2020
زلزال جديد في تركيا ولا أنباء عن ضحايا

نتيجة زلزال - ارشيفية

أنقرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء بأن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية مانيسا غربي البلاد مساء أمس.

ووقع الزلزال بقضاء "آق حصار" بولاية مانيسا بعد ساعات من زلزال آخر بقوة 4.8 درجة.

وأعلنت الولاية أنه لم يتم تسجيل أضرار ولا ضحايا حتى الآن.

وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيج شرقي البلاد الجمعة الماضية وتسبب في مقتل نحو 40 شخصا. وأعقب الزلزال مئات التوابع وتسبب في حالة واسعة النطاق من الذعر.

زلزال تركيا مقياس ريختر أنقرة

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