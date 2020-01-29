أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أستراليا تدعو مواطنيها إلى إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الصين

06:22 ص الأربعاء 29 يناير 2020
أستراليا تدعو مواطنيها إلى إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الصين

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

كانبرا/واشنطن - (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مواطنيه إلى إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الصين ، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستحدث.

ونقلت وكالة بلومبرج عن موريسون تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء لوسائل إعلام في كانبرا أن هناك خططا وضعتها بلاده لإجلاء الأستراليين "المعرضين للخطر" في إقليم خوبي الصيني.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة ، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

رئيس الوزراء الأسترالي الصين فيروس كورونا كانبرا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء الجزائري يمثل بلاده في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان