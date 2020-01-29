الولايات المتحدة تدرس تعليق الرحلات الجوية القادمة من الصين بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري مساء الثلاثاء أن مسؤولين بالبيت الأبيض اتصلوا بالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأمريكية وأبلغوهم بأنهم يدرسون تعليق الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما نقلت شبكة (سي إن بي سي) عن مسؤولين مطلعين لم تكشف عنهم.

وأفادت الشبكة نفسها في وقت سابق بأن البيت الأبيض يدرس فرض قيود على السفر إلى الصين.