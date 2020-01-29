الصين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة

بكين/واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة ، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

وتتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله نتيجة الإصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) قبل نحو 17 عاما، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية في البلاد.​